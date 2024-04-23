Ямалец взял почти три миллиона в кредит и отдал мошенникам

Еще один ямальчанин послушал «сотрудников ФСБ» в телефоне и отдал мошенникам почти 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, жителю Губкинского позвонили неизвечтные, которые представлялись сотрудниками «ФСБ», а также «Росфинмониторинга». Они убедили мужчину оформить кредиты в различных банках под предлогом защиты денежных средств от мошенников.

Мужчина, поверив злоумышленникам, оформил и получил кредит в размере 2,9 млн рублей, после чего на счета, указанные неизвестными, перевел все полученные деньги.

ПО данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прокуратура в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Чтобы не стать жертвами кибермошенников, перед осуществлением подобных финансовых операций, необходимо уточнть в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых счетах для перевода денежных средств.

Напоминаем, что «защищенных, резервных, специальных» и других счетов не существует. В этих случаях всегда идет речь о мошенничестве.

Салехард, Елена Васильева

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