На Ямале из-за метели закрыли дорогу Салехард – Надым. Машины пришлось эвакуировать

На Ямале из-за метели закрыли для движения транспорта дорогу, ведущую из Салехарда в Надым. Как сообщает тг-канал «Дороги и транспорт Ямала», водителей убедительно попросили не выезжать на перекрытые участки.

Машины, попавшие в метель, с дороги Салехард – Аксарка – Надым пришлось эвакуировать. «Дорожники продолжают расчистку дороги и организацию безопасного проезда. Движение будет закрыто до улучшения погодных условий», – уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Погода сегодня в округе неблагоприятная. Рекомендуем отказаться от поездок по загородным дорогам. Также предупреждаем об опасности в случае выезда на закрытые зимники и региональные дороги. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номерам экстренных служб: 112,101,102,103», – напомнили в Дептрансе.

Салехард, Едена Васильева

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