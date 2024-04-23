Кататься без билета в общественном транспорте станет в 25 раз дороже

На Ямале будут увеличены штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом рассказала заместитель председателя Заксобранеия ЯНАО Наталья Фиголь в своем тг-канале. Вопрос был рассмотрен в рамках заседания Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям рассмотрели изменения в некоторые региональные законы, в том числе, в Закон автономного округа «Об административных правонарушениях».
Штраф для «зайцев» вырастет существенно – со 100 рублей до 2500 рублей.
Кроме того, на территории округа будет введено понятие льготной персонифицированной карты и штраф за ее неправомерное использование.
Салехард, Елена Васильева
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