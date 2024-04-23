Житель тундры незаконно купил ружье и патроны

400 часов исправительных работ получил житель ЯНАО за незаконное приобретение оружия и патронов.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в Тазовском районе 29-летний житель Гыданской тундры незаконно приобрел и хранил по месту жительства нарезное огнестрельное оружие, а также патроны к нему. В мае 2023 года он незаконно сбыл патроны, предназначенные для использования в спортивно-охотничьем нарезном огнестрельном оружии.

Кроме того, этот же мужчина в сентябре 2023 года, используя найденную ранее банковскую карту, принадлежащую жительнице поселка Тазовский, оплатил ею покупки в магазинах примерно на 1,5 тысячи рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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