Многодетным дадут по 15 тысяч рублей на одежду для школьников и 30 процентов скидки на содержание жилья

В Заксобрании Ямала обсуждают новые меры по поддержке многодетных семей. В частности, речь идет о снижении нагрузки по квартплате и содержании жилья.

«В Год детства на Ямале, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, планируем расширить пакет окружной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей. Изменения в законы рассмотрели сегодня на заседании Комитета по социальной политике», – написала в своем тг-канале депутат ЗакСобрания Надежда Гудкова.

По ее словам, в качестве дополнительной помощи многодетные семьи смогут получать электронные сертификаты на покупку одежды и спортивной формы для учеников – по 15 тысяч рублей на каждого школьника. Эта добавка снизит нагрузку на семейный бюджет. «К примеру, семья, где есть три ученика, при обновлении школьного гардероба сэкономит 45 тысяч. Использовать сертификат можно будет в течение года с помощью Единой карты жителя Ямала «Морошка». А если многодетная семья является ещё и малообеспеченной, то на каждого ребёнка к 1 сентября дополнительно выделят по 5 тысяч рублей», – добавила депутат Надежда Гудкова.

В части расходов на жилье предусмотрены следующие меры:

1. Компенсация расходов по оплате за наём и содержание жилья в размере 30 процентов;

2. Компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт дома в размере 30 процентов;

3. Компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30 процентов (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, обращение с коммунальными отходами).

«Все изменения планируем утвердить завтра, на очередном заседании Законодательного Собрания. Подчеркну, что на Ямале действует много мер социальной поддержки для семей с детьми, созданы условия для их комфортной жизни. И работа в этом направлении будет продолжена», – отметила Надежда Гудкова.

Салехард, Елена Васильева

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