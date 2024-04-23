В Новом Уренгое из желудка ребёнка достали полкило полиэтилена, бумаги и ниток

В Новом Уренгое врачи без операции достали из желудка ребёнка инородное тело – безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты. По оценкам специалистов, комок формировался как минимум в течение 1,5-2 лет. Сначала его удалось нащупать с помощью пальпации, затем наличие безоара подтвердила ФГС.

«Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов», – рассказали в новоуренгойской больнице.



Эндоскопист Сергей Михайлец извлёк инородное тело в 2 этапа. Доктор разделил безоар на части и при помощи специальных инструментов извлёк крупные фрагменты за полтора часа. На следующий день удалили оставшиеся части.

Детский хирург Ольга Безрукова была наготове: если бы безоар не удалось достать, мальчика пришлось бы оперировать.



Ребёнок чувствует себя хорошо, с аппетитом ест. Он будет находиться под наблюдением врачей несколько дней, рассказали в лечебном учреждении.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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