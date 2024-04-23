В Обской губе поймали всего чира

В Обской губе выловлен весь лимит чира, определенный на текущий год. Об этом сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Ведомство уже разослало соответствующие уведомления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры пользования водными биологическими ресурсами.
Соответственно, вылов данного вида рыбы в Обской губе в 2024 году официально прекращается.
Салехард, Елена Васильева
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