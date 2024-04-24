Туалетам в ИВС Красноселькупского района добавят приватности

В туалетах ИВС Красноселькупского района появится больше приватности. По требованию прокуратуры там будут установлены отсутствующие сейчас перегородки.

«Прокуратура Красноселькупского района провела проверку в изоляторе временного содержания ОМВД России «Красноселькупское». Установлено, что камеры ИВС полиции не оборудованы санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности. В 7 камерах не установлены кабины с перегородкой высотой 1 метр от пола санузла», – говорится в пресс-релизе прокуратуры РФ по ЯНАО.

По данному поводу надзорным органом был направлен иск в суд. Требования были удовлетворены, а на учреждение была возложена обязательность устранить выявленные нарушения закона.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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