Детей, эвакуированных из Белгородской области на Ямал, распределили по школам и обеспечили досугом

Школьники из Белогородскй области, которых три недели назад привезли на Ямал, получили распределением по местным учебным учреждениям. Кроме того, им также предоставили возможность найти себе занятия по интересам в учреждениях дополнительного образования творческого, спортивного и интеллектуального направлений.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в конце марта порядка 330 белгородских ребят вместе с сопровождающими прибыли в Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги. О приеме школьников и студентов на Ямале договорились главы регионов Дмитрий Артюхов и Вячеслав Гладков.

С первого дня пребывания гости проживают на базе Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Дети регулярно поддерживают связь с родителями. Они обеспечены всем необходимым – теплой одеждой, канцелярией, средствами личной гигиены.

Все дети уже освоились. В зависимости от возраста они учатся в школах, колледжах. Среди гостей региона – около 70 учеников 9 и 11 классов. Для них в школьную программу включена подготовка к экзаменам. При необходимости в регионе для ребят будет организована сдача итоговых испытаний.

Для всех желающих также были организованы дополнительные занятия по интересам. Многие ребята предпочли заниматься спортом: плаванием, футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, смешанными единоборствами, а также спортивной и художественной гимнастикой, гандболом и айкидо.

Заинтересовали ребят и занятия в детских школах искусств, театральных кружках, занятия по программированию, робототехнике, куборо, основам устройства и управления FPV-дронами.

У Ямала с Белгородской областью выстроилось тесное сотрудничество. Округ неоднократно передавал для жителей области гуманитарную помощь. Также в прошлом году регион организовал для полутора тысяч ребят из Белгорода отдых и оздоровление в детских лагерях Краснодарского края.

Салехард, Елена Васильева

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