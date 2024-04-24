Ямалец отдал мошенникам из телефона почти 7 млн рублей

Ямалец отдал мошениикам почти 7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, 19 апреля в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что больше месяца, с 29 февраля по 2 апреля 2024 года ему на телефон поступали звонки через различные мессенджеры от якобы представителей банка и сотрудников полиции. С целью обнуления кредитного потенциала потерпевший, действуя по инструкции звонивших, обратился в отделения нескольких банков и оформил там кредиты на 6 миллионв 775 тысяч рублей.

Полученные денежные средства мужчина через свои банковские счета, а также через банкомат зачислил на счета, которые ему указали неизвестные, внося различными суммами. Туда ушли все кредитные деньги.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полицейские Ноябрьска в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не нужно выполнять указания неизвестных лиц. Необходимо помнить, что официальные представители банковских учреждений, правоохранительных органов, силовых структур никогда не станут убеждать брать кредиты, обналичивать денежные средства и переводить на какие-либо счета. Так действуют только мошенники.

Салехард, Елена Васильева

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