На Ямале спецкомиссия по ЧС изучает обстоятельства утечки нефтепродуктов в реку Салета

На Ямале спецкомиссия будет изучать обстоятельства попадания в реку Салета нефтепродуктов.

Накануне в социальных сетях появилась публикация с фотографией, на которой изображен прорубь с субстанцией темного цвета внутри. Автор публикации предполагает, что в реке Салета Новопортовской тундры произошла утечка нефтепродуктов.

«Комиссия по разрешению ситуации в Ямальском районе провела заседание по взаимодействию и оперативно приняла решения по связи с поступлением сообщений о происшествии», – сообщает тг-канал «Мой Ямальский район».

Для проверки информации на место вылетели специалисты администрации района. Эксперты изучают лунку, где было обнаружено загрязнение, сообщает «Мой Ямальский район». Эти же специалисты возьмут пробы воды для анализа в лаборатории, в том числе на водозаборных станциях поселков Мыс Каменный и Новый Порт. Исследование проведено и в Яр-Сале.

Аналогичная ситуация с утечкой нефтепродуктов была в 2021 году в Сяхе. Рыбаки заподозрили наличие нефти в воде Обской Губы. В результате осмотра выяснилось, что это скопление органики и воды, которые подводным течением переносились в залив из мелких притоков. Ученые называют это ежегодное явление «загаром воды».

Салехард, Елена Васильева

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