Ямальчанка пять месяцев переводила мошенникам деньги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступники вышли через WhatsApp на жительницу Лабытнанги и, представляясь сотрудниками налоговой инспекции Москвы, компании «Комплайн», а также менеджером банка «ForteBank», под предлогом возврата кредитных денежных средств, вложенных в инвестиции компании «Finiko», убедили потерпевшую перевести им денежные средства.

Женщина, поверив мошенникам, с декабря 2023 года по 12 апреля 2024 года перевела в общей сложности 1,4 млн рублей на неустановленные счета.

Кроме того, в период с марта по апрель неизвестные, используя персональные данные жителя Пуровского района, незаконно оформили кредит на мужчину в банке ПАО «ВТБ» в размере 526 тысяч рублей. Кредитные средства были переведены на неустановленные счета мошенников.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура призывает граждан быть бдительными. Чтобы не стать жертвами кибермошенников, перед осуществлением подобных финансовых операций, необходимо уточнять в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых счетах для перевода денежных средств.

Ни каких «защищенных, резервных, специальных» и других счетов не существует в природе. Это – мошенники.

Лабытнанги, Елена Васильева

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