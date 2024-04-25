Ямальчанка за деньги прописала у себя четырех киргизов

Жительница Ямальского района за деньги прописала у себя мигрантов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, фиктивная постановка на учет стала для ямальчанки способом заработка. Поэтому она согласилась прописать у себя четырех граждан Киргизии. За оказанные услуги ею было получено вознаграждение в размере 27 тысяч рублей.

По указанному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Кроме того, прокурор района в интересах Российской Федерации направил иск в суд о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Судом требования прокурора удовлетворены, в доход государства были взысканы денежные средства в размере 27 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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