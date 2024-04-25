В красивую дату 24.04.2024 на Ямале поженилось рекордное количество пар

На Ямале накануне случился свадебный бум. В красивую дату – 24.04.2024 решили пожениться сразу 64 пары.

«Несмотря на середину рабочей недели в ЗАГСах Ямала не утихал Мендельсон. Этот день по количеству браков обошёл даже 14 февраля» – сообщили в ВК представители службы ЗАГСов. – Пока это рекорд года, но всё ещё может поменяться. Впереди столько красивых дат и самый трогательный праздник в России – День семьи, любви и верности».

Салехард, Елена Васильева

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