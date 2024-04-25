Средний возраст вахтовика на Ямале – 27-55 лет

Средний возраст вахтовика, который приезжает на Ямал работать, составляет от 27 до 55 лет. Управление Росропотребнадзора по ЯНАО проанализировала вопрос трудовой миграции в регион. По данным ведомства, главная отправная точка для трудовой миграции на Крайний Север – центральный регион России, включая Москву и область, Тверь, Ярославль и другие города.

«Это обусловлено тем, что в северном регионе преобладает большое количество разнообразных рабочих вакансий с более высоким уровнем заработной платы, что является большим стимулом для переезда. Ключевыми городами Ямало-Ненецкого автономного округа по частоте, и востребованности с точки возможностей трудоустройства являются Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард», – отметили в пресс-службе ведомства.

Возраст вахтового специалиста в ЯНАО в среднем варьирует от 27 до 55 лет. Род деятельности этих работников чаще связан с нефтегазовой добычей и переработкой, топливной промышленностью, строительством объектов, транспортно-логистической отраслью и другими.

Между тем, постоянная миграция вахтовых специалистов из других территорий РФ сохраняет риски завоза и распространения на территории ЯНАО опасных заболеваний. Не все приезжающие на работу имеют прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

К примету, в 2023 году на Ямале активно завозили корь. Вспышки были зарегистрированы:

– Салмановское месторождение Тазовского района, завоз инфекции был осуществлен вахтовиком из Омской области.

– г.Лабытнанги. Корь привез мигрант из Ингушетии.

– Ямальский район (Бованенково) – вахтовик привез корь из Республики Дагестан.

За истекший период 2024 года среди вахтовиков зарегистрировано 4 случая кори: г.Новый Уренгой, база «Капитал» – завоз вахтовиком из Адлера, прибывшим из Иркутска через Новосибирск. От него по общему месту питания (столовая) заболело еще 3 вахтовика.

В 2023 году на Ямале также было зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и развившейся пневмонии среди вахтовиков. Один – у жителя Воронежской области, два – у жителей ЯНАО, работавших на промышленных предприятиях округа. Все были не привиты против гриппа.

Салехард, Елена Васильева

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