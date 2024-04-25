На Ямале с наступлением весны закрываются зимники

На Ямале с наступлением весны готовится к закрытию зимник Коротчаево – Красноселькуп. Он прекратить работать с 00.00 часов 1 мая. Сейчас движение по зимнику разрешено для всех автомобилей массой до 30 тонн, сообщает департамент транспорта ЯНАО.

Кроме того, из-за смены сезона с 18 апреля уже закрыто движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 20 апреля закрыт зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги.

«Ледовая переправа между городами Салехард и Лабытнанги продолжает работу. Сейчас движение открыто для автомобилей массой до 20 тонн. Из-за приближающегося потепления будем вводить ограничения движения. Закрыть переправу планируем в первой декаде мая» – рассказал заместитель директора окружной дорожной дирекции Александр Симонов.

После закрытия автомобильного движения по ледовой переправе на линию выйдут суда на воздушных подушках.

Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники – это опасно для жизни. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Салехард, Елена Васильева

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