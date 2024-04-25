Автомобилистов призывают быть бдительными – началась весенняя миграция оленей

Ямальчан и гостей округа призывают быть бдительными. В регионе началась весенняя миграция оленей. Оленеводы начинают весенние кочевки к местам отёла, и стада активно движутся на север. Водителям следует быть особенно внимательными на трассах Салехард – Надым и Салехард – Аксарка, чтобы избежать ДТП, напоминает департамент транспорта ЯНАО.

«Многие стада проходят рядом с посёлками, поэтому важно держать собак на привязи, чтобы они случайно не погнались за оленями», – напоминают в ведомстве.

Салехард, Елена Васильева

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