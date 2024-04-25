Ямальчанин ради денег на алкоголь избил соседку

На Ямале под суд пойдет житель села Восяхово Шурышкарского района.

По данным следствия, в январе 2024 года в местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поискать спиртное в 5 часов утра. Для этого он вошел в квартиру местной жительницы, через незапертую входную дверь. Давать ему спиртное женщина отказалась. Тогда мужчина потребовал дать ему денег, и, желая устрашить, нанес потерпевшей несколько ударов кулаками по голове.

Получив, наконец, 1 тысячу рублей, сельчанин сел на снегоход и поехал в районный центр, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж с применением насилия), уточнили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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