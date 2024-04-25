Наркоман избил сотрудницу полиции

Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя г.Новый Уренгой. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.296 УК РФ (насильственные действия в связи с производством предварительного расследования).

По данным следствия, 18 апреля 2024 года в Ноябрьске сотрудниками полиции задержан на улице 43-летний житель города Новый Уренгой в состоянии наркотического опьянения. Будучи привлеченным к уголовной ответственности за хранение запрещенного вещества, он, находясь в служебном кабинете, применил насилие к сотруднице полиции, производящей дознание по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточники в СУ СКР по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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