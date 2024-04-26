Участнику СВО через прокуратуру пришлось добиваться компенсации стоимости билетов на отдых и к месту службы

Участнику СВО с помощью прокуратуры пришлось выбивать компенсацию за билеты на отдых и к месту службы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился житель Шурышкарского района. Ему, как участнику СВО, региональный Департамент социальной защиты населения отказал в предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно к месту прохождения службы. Причиной отказа послужило осуществление проезда за пределами срока очередной служебной командировки.

Прокурор района обратился с иском в суд о признании отказа незаконным и взыскании стоимости проезда.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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