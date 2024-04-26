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Пятница, 26 апреля 2024, 10:16 мск

Новости Ямал

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Ямальчанин избил собутыльника брусом, вспомнив старые обиды

Ямальчанин чуть не убил своего гостя, вспомнив ему старые обиды во время распития алкоголя.

По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды. Он взял деревянный брус и нанес им множественные удары по голове и телу гостю. Посчитав, что потерявший сознание потерпевший скончался, он заявил о преступлении участковому полицейскому.

Избитый сельчанин с закрытой черепно-мозговой травмой и другими тяжелыми травмами своевременно доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Салехард, Елена Васильева

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