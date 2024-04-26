В Новом Уренгое поймали беглого убийцу с Урала

Сотрудники транспортной полиции задержали в Новом Уренгое беглого убийцу.

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры по УрФО, 39-летний мужчина бежал из колонии в Свердловской области.

Он отбывал срок за двойное убийство в колонии Нижнего Тагила и за хорошее поведение был переведен в колонию-поселение, откуда ему и удалось бежать. Преступник добрался до Нового Уренгоя, где неофициально устроился на стройку разнорабочим.

Пока преступника поместили в изолятор временного содержания, затем его этапируют обратно в Свердловскую область.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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