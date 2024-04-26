Детские сады, новые дома, школы – Артюхов и Мутко обсудили большие строительные планы Ямала

В Москве состоялась встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и генерального директора АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества правительства региона и госкомпании в сфере развития территории городов Ямала и жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, на Ямале сейчас возводится более 200 многоквартирных жилых домов площадью около 770 тысяч квадратных метров, строятся микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Успешно опробован механизм арендного жилья. Все 298 квартир первых таких домов в Новом Уренгое и Салехарде арендованы, и спрос превышает предложение. Округ также заинтересован в использовании механизма инфраструктурных облигаций при создании наемного арендного фонда – сейчас обсуждается пилотный проект в Лабытнанги.

«На Ямале сегодня реализуются крупнейшие в стране инвестиционные проекты. Мы привлекаем в регион высококлассных специалистов в сфере ТЭК, туризма, медицины и образования. Очень важно, чтобы округ мог предложить достойные условия приезжающим к нам на работу профессионалам. Видим, как оживился рынок арендного жилья на Ямале: еще вчера некоторые города нам казались не очень перспективными. Сегодня картина другая. Планируем проект продолжать», – сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Стороны обсудили также реализацию проектов строительства социальных объектов на территории округа, финансируемых за счет инфраструктурных облигаций.

«Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ – востребованный регионами инструмент привлечения частных инвестиций в стройку и улучшение городской среды. Это подтверждается и количеством заявленных проектов – сейчас на рассмотрении их более 100. С момента запуска мы распространили его действие на проекты ГЧП, наемные дома, туристическую и энергетическую инфраструктуру. Сейчас прорабатывается расширение спектра инфраструктурных объектов, доступных для финансирования», – отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Сейчас на Ямале с использованием механизма льготного финансирования «ДОМ.РФ» реализуется шесть проектов строительства образовательных учреждений в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале. В каждом городе появится по школе и детскому саду.

Школа на 400 мест и детский сад для 240 воспитанников в микрорайоне № 17 Губкинского – первые объекты, реализуемые на Ямале с использованием механизма инфраструктурных облигаций. В этом микрорайоне будет возведено 50 000 квадратных метров жилья под расселение аварийного фонда. В 2023 года здесь уже сдано три дома на 379 квартир.

Строительство детского сада уже началось. Ведется забивка свай, поставка материалов и оборудования. Проектирование школы уже выполнено, объект проходит госэкспертизу.

В Салехарде детский сад на 240 мест появится в микрорайоне Обдорском, где возводится около пяти тысяч квартир для расселения аварийного жилья. Школа на 800 учащихся будет построена в микрорайоне Радужном. Здесь планируется большой объем жилищного строительства, а школа пока отсутствует. Сад и школа находятся на стадии проектирования.

В Тарко-Сале образовательные учреждения обеспечат комфорт для семей с детьми нового жилого комплекса с названием Южный. Здесь уже сдано три дома, а до конца года микрорайон будет полностью введен. Шесть пятиэтажных домов рассчитаны на 876 семей. Детский сад рассчитан на 240 мест, а в школу смогут пойти 550 учащихся. Оба объекта находятся на стадии проектирования.

Обсудили совместную с ДОМ.РФ реализацию новых проектов по строительству в автономном округе арендного жилья для высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы, а также специалистов, привлекаемых для работы на приоритетных стратегических проектах автономного округа.

Проект по созданию арендного жилья успешно реализуется на Ямале. Первые арендные дома были введены в прошлом году. Четыре дома сданы в Новом Уренгое, один в Салехарде. Всего в аренду предложено 298 квартир от одной до четырех комнат. Все квартиры предоставляются с качественной отделкой, полностью укомплектованы мебелью, бытовой техникой и всем самым необходимым. Жилье очень востребовано – все квартиры уже заселили. В этом году начнется реализация проекта строительства арендного жилья в Лабытнанги и Харпе, где будет построено по два дома в общей сложности на 386 квартир.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube