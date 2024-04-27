Чиновник попался на незаконной охоте на лосей

Прокуратура Шурышкарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении начальника бюджетного управления департамента финансов администрации Шурышкарского района.

Чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб).

Судом установлено, что в январе 2022 года, в период, когда охота на лосей запрещена, мужчина, используя официально зарегистрированный карабин марки «Сайга-308-1», незаконно добыл трех лосей. Жвотные пошли на мясо, которым он распорядился по своему усмотрению.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Наряду с назначением наказания в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей и лишения права на охоту на два года, у незадачливого охотника также был конфискован его нарезной карабин. Также в полном объеме суд удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного незаконной охотой – он составил 880 тысяч. рублей.

Судом апелляционной инстанции приговор Шурышкарского районного суда оставлен без изменения.

Салехард, Елена Васильева

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