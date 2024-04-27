Очень пьяная ямальчанка пыталась побить полицейского

Жительница Ямала пойдет под суд за оскорбление и попытку побить полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 12 января 2024 года в поселке Тазовский участковый уполномоченный в ходе патрулирования улиц обнаружил сидящую на обочине дороги женщину. Она была очень сильно пьяна.

Сотрудник полиции доставил сельчанку в отделение скорой медицинской помощи больницы. При прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 26-летняя женщина, будучи недовольной законными действиями сотрудника правоохранительных органов, сначала начала оскорблять полицейского, а затем попыталась с размаху нанести ему удар ногой. Однако сотрудник полиции заблокировал удар.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвинение предъявлено по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube