Шесть оленеводческих предприятий получат субсидии от губернатора

Шесть оленеводческих предприятий Ямала получат субсидии от губернатора.

Получатели поддержки могут направить средства субсидии на выплату заработной платы и страховых взносов, покупку топлива, кормов и лекарственных препаратов для животных, на оплату коммунальных, ветеринарных и банковских услуг. А также компенсировать расходы по сертификации продукции органического производства.

С помощью субсидий фермеры смогут сократить издержки на содержание 53 123 маркированных оленей. Первыми право на финансовую поддержку получили компании, которые не имеют дохода от недропользователей. На конкурс было принято 28 заявок, две отклонили из-за задолженности перед бюджетом.

Салехард, Елена Васильева

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