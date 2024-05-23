Прокуратура Ямала напомнила о загрязнении городским предприятием реки в Новом Уренгое

Прокуратура ЯНАО обратила внимание на то, что «Уренгойгорводоканал» в 2023 году продолжал загрязнять канализацией реку Ево-Яха. В суде надзорному ведомству удалось добиться того, чтобы компанию обязали обеспечить сброс сточных вод, в которых содержание вредных веществ будет в норме. При этом проблемой загрязнения реки Ево-Яха также занимается Росприроднадзор.

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в конце прошлого года сообщала о том, что специалистам удалось взыскать с «Уренгойгорводоканал» компенсацию за сброс неочищенных канализационных вод. Сумма огромная – около 400 млн рублей. Однако в кассации этот приговор не устоял. Суд кассации решил, что коллеги применяли неправильную методику для расчёта платы за негативное воздействие на реку. Дело вернулось в первую инстанцию и будет рассмотрено заново.

Вместе с этим в судах «Уренгойгорводоканал» сообщает о том, что в целях реконструкции, в том числе в сфере водоотведения, заключено концессионное соглашение в 2023 году. Концессионером выступает сам АО «Уренгойгорводоканал».

Учредителем компании являются городские власти.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube