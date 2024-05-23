Среди забивших вахтовика до смерти в Новом Уренгое был несовершеннолетний

Троим тюменцам предъявили обвинение в убийстве вахтовика в Новом Уренгое. Один из обвиняемых несовершеннолетний. ЧП случилось 21 апреля 2024 года. Трое обвиняемых и погибший житель Омска познакомились на железнодорожном вокзале.

«По данным следствия, вахтовика высадили из поезда по причине его нахождения в состоянии алкогольного опьянения. На вокзале трое новых знакомых предложили ему провести время до следующего поезда в их компании. Объединившись, мужчины организовали застолье, в ходе которого между ними и гостем возник конфликт. Жители Тюменской области втроём избили потерпевшего, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела», – сообщили в Следоме Ямала, который расследует убийство.

Избиение произошло во временном жилье, где проживали тюменцы. Мужчина-вахтовик погиб на месте происшествия. Травмы осложнились развитием травматического шока. Как силовики сообщали ранее, пьяные тюменцы после ЧП легли спать. Утром, в связи с невыходом на работу всех троих работников в квартиру зашел мастер. Он и нашел труп.

Трое нападавших обвиняются в совершении преступления, которое описано в п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору).

Нападавшие заключены под стражу. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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