Вахтовики всю ночь проспали с трупом случайного гостя

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По данным следствия, 22 апреля 2024 года в квартире, где временно проживали рабочие-вахтовики, обнаружено тело жителя Омской области, накануне прибывшего на Ямал для работы вахтовым методом.

Предварительно установлено, что трое рабочих 21 апреля 2024 года на железнодорожном вокзале познакомились с 44-летним потерпевшим. Они пригласили нового знакомого в свою съемную квартиру для совместного распития спиртных напитков. Ночью застолье переросло в конфликт, в ходе которого гость был убит. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вахтовики оставили тело мужчины на месте преступления и легли спать. Утром, в связи с невыходом на работу всех троих работников в квартиру зашел мастер. Он и нашел труп.

В настоящее время мужчины задержаны. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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