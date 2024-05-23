Паводок на Ямале будет среднестатистическим

На Ямале по прогнозам реки вскроются в конце мая и начале июня. Ожиданиями поделились в департаменте гражданской защиты округа.

«По предварительному анализу гидрометеорологических условий, определяющих величину весеннего половодья, высшие уровни воды на реках округа ожидаются близкие к среднегодовому значению. В связи с погодными условиями вскрытие реки Обь вблизи Салехарда ожидается 27 мая. Из многолетних наблюдений следует, что раньше всего Обь освободилась от льда 01 мая 2006 г., а позже всего 13 июня 1969 г», – уточнили в ведомстве.

Летом специалисты планируют провести несколько рейдов: «Трезвый судоводитель», «Месячник безопасности на водных объектах» и «Мои безопасные каникулы».

«Специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России проведут рейды по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов. Особое внимание специалисты прежде всего будут уделять наличию и использованию судоводителями и пассажирами спасательных жилетов, так как они являются основным первичным средством безопасности», – уточнили в ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube