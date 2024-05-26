Контакты «арктической пятерки» прерваны

Контакты так называемой «арктической пятерки» (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. Об этом РИА Новости сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

«Раньше так называемая «арктическая пятерка» совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала таким образом озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах», – рассказал Максим Мусихин.

По его словам, «теперь этот механизм отсутствует – контакты по арктической тематике прерваны», при этом отмечается, что это произошло «не по нашей инициативе». «Это не наша проблема», – подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что «фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

Москва, Елена Васильева

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