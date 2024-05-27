Власти Ноябрьска объяснили заказ нового дизайн-проекта для школы №7

Власти Ноябрьска заказали второй дизайн-проект школы №7, чтобы разработать вид интерьеров и решить, какого они будут цвета. Первый проектировщик этого не делал. Об этом сообщили в ответ на запрос агентства «Новый День» в мэрии. Ответ подписан главой города Алексеем Романовым. При этом в соцсетях первого проектировщика дизайн (картинки внутренних помещений и цветовые решения) внутренних помещений есть, но очевидно, его оказалось недостаточно чиновникам.

Как заявили в мэрии, югорская фирма делала проектные работы, а подрядчик, найденный сейчас, будет заниматься только дизайном. «Нижневартовский Промстройпроект» эти работы не выполнял, сообщили чиновники.

При этом в администрации Ноябрьска не ответили на вопрос о том, какие помещения будут рисовать новые подрядчики – будут ли в школе №7 учебные кабинеты для среднего звена или только для старшеклассников.

Проектировать дизайн внутренних помещений школы №7» в Ноябрьске будет фирма из Санкт-Петербурга – ООО «Партнёр». Компания стала победителем аукциона, снизив цену почти в три раза. Чиновники готовы были отдать за работы 10,2 млн рублей. Победитель предложил сделать это за 3,4 млн рублей.

Первый проект реновации школы №7 сделала компания «Нижневартовский Промстройпроект» за 9,5 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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