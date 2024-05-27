Возле Салехарда пошёл лёд, власти готовы остановить подушки

Подвижку льда зафиксировали на реке Обь в районе Салехарда. Власти предупреждают, что если лёд продолжит двигаться и появятся торосы в районе переправы, суда на воздушной подушке ходить перестанут.

«После остановки движения судов на воздушной подушке на линию выйдут вертолёты», – сообщили в дпартаменте транспорта ЯНАО. Первый утренний рейс выполнят из Салехарда по расписанию в 8:00, далее по накоплению – не менее 50% на парный рейс (туда + обратно).



Цена билета для взрослого пассажира – 1 360 рублей, детский билет – 680 рублей, багаж весом более 20 кг – 13,6 рублей за 1 кг. Билеты можно приобрести в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде, в Лабытнанги – на вертодроме.



Между городами Салехард и Лабытнанги отсутствует сообщение. Мост обещали построить более 10 лет назад, однако до сих пор строительство не началось.

Салехард, Наталья Ефремова

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