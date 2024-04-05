У властей Ямала нет понимания сроков начала строительства места через Обь

Власти Ямала не могут назвать дату начала строительства моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги.

«Строительство моста через реку Обь – один из шагов создания проекта СШХ (северный широтный ход – железная дорога Салехард-Надым – прим.ред.). В проекте участвуют помимо округа ещё и федеральные структуры. Строительство моста будет возможно только после полного согласования проекта между всеми его участниками. Сейчас дат начала строительства нет», – написали представители департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала в ответе на вопросы жителей в соцсетях.

Железная дорога Салехард-Надым должна включат в себя совмещённый мост через Обь – автомобильный и железнодорожный.

В 2018 году бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин участвовал в закладке капсулы на месте начала строительства моста. Однако после этого проект не сдвинулся с места.

Два года назад президент РФ Владимир Путин давал поручения начат строительство СШХ. После этого «Газпром» заявил о начале реконструкции своего участка – линии Пангоды-Надым. Однако решения о том, когда начнётся строительство основной железнодорожной магистрали, кто её будет финансировать и кто строить – нет.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube