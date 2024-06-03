После обращения жителей к Артюхову чиновники отложат закрытие трассы Надым-Салехард и запустят паромы

Жители Лабытнанги и посёлка Харп записали видеообращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Ямальцы просят решить вопрос с переправой – помочь запустить паромы между городами, чтобы люди могли уехать в отпуск. Видеообращение так и завершается – криками «Мы хотим в отпуск». По мнению северян, власти должны расчистить лёд, чтобы паромы могли начать рейсы.

Мост через Обь между городами Салехард и Лабытнанги власти обещают построить уже много лет. Но пока проект дорожает, а к строительству его так и не приступили. Сегодня утром Дептранс сообщил о том, что дорогу Надым-Салехард решено закрыть позже. Видимо, это реакция на требование ямальцев. Кроме того, только что чиновники сообщили, что паромы готовятся совершить пробный рейс.

Видео обращения к главе региона появилось накануне в соцсетях «Вести.Ямал».

«Мы уже больше 8 часов стоим, нам обещал Думанищев (перевозчик на переправе) решить вопрос по поводу перевозки. Департамент транспорта нам отказал, аргументируя тем, что есть скопление льда у берега Салехарда. Работы никакие не ведутся. 4 числа закрывается дорога Надым-Салехард. Как людям быть?», – вопрошают граждане и просят «не издеваться над ними».

Они также отмечают, что паром «Победа» совершает рейсы со стороны Салехарда и ему не мешает лёд. В ответ администрация Лабытнанги предложила людям ещё подождать.

«По информации департамента транспорта, переправа начнёт свою работу сразу же, как только станут возможными условия для безопасного причаливания. Из-за большого скопления льда на берегу Салехарда запуск пробного рейса на сегодня невозможен. Если ледовые условия не позволят запустить паромы, то работы на трассе Надым – Салехард будут перенесены с 4 июня, чтобы обеспечить проезд для автомобилистов», – написали представители мэрии.

Утром 4 июня в Дептрансе сообщили, что «проводится очистка берега ото льда с салехардской стороны».



«Что касается дороги Надым – Салехард, то работы на газопроводе перенесут и обеспечат беспрепятственный проезд для автотуристов. На время ледохода транспортное сообщение между городами осуществляется вертолётами», – написали представители ведомства.

Дорога Салехард-Надым будет закрыта с 6 утра 6 июня до 6 утра 8 июня. «За это время компания «Газпром трансгаз Югорск» проведет работы на газопроводе. Для обеспечения безопасности выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия на перекрестке Салехард – Аксарка – Надым и на выезде из Надыма», – говорится в сообщении чиновников.

Салехард, Лабынанги, Наталья Ефремова

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