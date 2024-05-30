Таянье вечной мерзлоты в Арктике приведет к ущербу в 10 триллионов рублей

Таяние вечной мерзлоты не обойдется без следа для казны России. В частности, ущерб для зданий и сооружений в Арктической зоне к 2050 году составит в среднем (для различных сценариев) около 10 трлн рублей. Об этом сообщил завкафедрой геокриологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова Анатолий Брушков во время проведения «Дней регионального развития Дальнего Востока и Арктики» на выставке-форуме «Россия».

Как передает «Вести Ямал» эксперты также сошлись во мнении, что одна из проблем при таянии мерзлоты – выделение большого количества метана, в свою очередь ускоряющего потепление.

В ноябре прошлого года правительство утвердило постановление о создании системы государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты. Соответствующий закон был принят в июле 2023 года. Создание такой системы, по мнению авторов, позволит улучшить представление о состоянии многолетней мерзлоты и ее влиянии на окружающую среду.

Добавим, что ранее директор Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Железняк заявил, что изменения климатических условий несомненно меняют природную среду, в том числе мерзлые породы, однако таяние мерзлоты и эмиссия газов ― это, отметил он, преувеличенные страхи, сообщают «Вести Ямал».

Как ранее писал «Новый День», таяние вечной мерзлоты через 25 лет приведёт к деформации половины зданий на Ямале. Такие данные озвучил замгубернатора ЯНАО Александр Подорога на заседании комитета СовФеда. Кроме того, эту информацию распространяют официальные каналы депутатов Заксобрания Ямала.

По данным г-на Подороги, вечная мерзлота исчезнет к 2042 году, если климат сохранит тенденции, которые есть сейчас.

Салехард, Елена Васильева

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