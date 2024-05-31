Ноябрьск заказал известную поп-группу на день города за 7 млн рублей

В Ноябрьске 31 августа выступит группа «Градусы». На организацию выступления артистов «Городской Дворец культуры и кино «Русь» потратит почти семь млн рублей (6,8 млн рублей).

В первое воскресенье сентября обычно отмечают день города, иногда празднования проводятся в течение двух дней – субботы и воскресенья. Первое воскресенье в этом году выпадает на 1 сентября.

Выступление группы «Градусы» должно состояться в Ноябрьск-Парке на центральной сцене.

Источник финансирования: субсидия на иные цели, предоставленная на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства в рамках направления «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, профессионального искусства и кинопоказа».

В Лабытнанги в этом году выступит группа FILATOV & KARAS. Учреждение «Централизованная клубная система» заключило договор на организацию выступления артистов. Сумма договора – 3,9 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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