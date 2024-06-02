После тяжёлой болезни умер исследователь Арктики Артур Чилингаров

Скончался после болезни исследователь Арктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров.

«Герой Советского Союза, Герой России, учёный с мировым именем, депутат Государственной Думы – это все о нём. Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича», – написал депутат Сергей Неверов 1 июня в своём телеграм-канале. Чилингарову было 84 года.

Г-н Чилингаров не раз был на Ямале. Например, в 2013 году, когда проходил форум «Арктика – территория диалога».

Русское географическое общество напоминает: Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде.

В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище по специальности «океанология». Работал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси.

В 1969-1971 годах возглавлял высокоширотную научную экспедицию «Север-21».

C 1971 года – начальник антарктической станции «Беллинсгаузен» 17-й советской антарктической экспедиции.

Чилингаров принимал участие в сложнейших спасательных операциях.

В августе 2007 года на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями он опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где водрузил флаг России.

Москва, Наталя Ефремова

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