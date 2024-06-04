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Вторник, 4 июня 2024, 09:18 мск

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В детсаду Надыма сотрудник пролил на малышку кипяток

фото – РИА «Новый День»

В детсаду Надыма сотрудник случайно пролил на воспитанницу кипяток. Детсад выплатил компенсацию семье малышки.

ЧП случилось в МДОУ «Детский сад «Огонёк», рассказывают в прокуратуре Ямала. «В декабре 2023 года помощник воспитателя, проходя через смежные групповые комнаты и держа в руках чайник, пролил на воспитанницу детского сада кипяток», – уточнили в надзорном ведомстве.

Городская прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в интересах девочки. Детсад выплатил 120 тыс. рублей.

Надымский район, Наталья Ефремова

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