В Надыме ребёнок неудачно упал детсаду и лишился части почки

В Надыме ребёнок во время прогулки в детском саду неудачно упал, пришлось делать операцию и удалять част почки. Проверка прокуратуры показала, что воспитатели плохо следили за девочкой. Теперь детсад выплатит компенсацию семье воспитанницы.

«Малолетняя девочка во время вечерней прогулки в детском саду играла на турнике, раскачалась на нём и упала, получив тяжёлые травмы. Для спасения жизни ребёнку проведена полостная операция по удалению оторванного сегмента правой почки. Одной из причин произошедшего явилось ненадлежащее исполнение воспитателем своих должностных обязанностей и отсутствие контроля за поведением ребёнка», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура подала иск о компенсации причинённого морального вреда. С детского сада взыскали компенсацию в 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в детсаду «Огонёк» помощник воспитателя пролил на воспитанницу кипяток.

Салехард, Наталья Ефремова

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