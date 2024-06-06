Депутат Госдумы Погорелый неопределённо высказался о присоединении Красноселькупского района к Пуровскому

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый агитирует жителей Красноселькупского района присоединиться к Пуровскому району. В своём телеграм-канале он высказался о том, что «социальная инфраструктура в результате реформы страдать не должна», потому что есть «федеральные правила, в первую очередь права человека». Звучит это неопределённо – неясно, какие федеральные правила имеет в виду парламентарий и о каких правах человека он говорит, рассуждая о затеянной реформе, неясно.

Напомним, на встрече с главой Красноселькупского района Юрием Фишером люди задавали вполне конкретные вопросы. Основное опасение граждан – что в районе сократят все социально значимые учреждения. Больницу сделают филиалом, сократят число спасателей в противопожарном отряде, заставят граждан ездить за получением каких-либо справок в Тарко-Сале (центр Пуровского района).

Г-н Погорелый также заявил, что «препятствий для сохранения территориальной единицы – Красноселькупский район нет. Это значит, что самобытность точно может и должна быть сохранена».

Почему нельзя сохранить самобытность селькупов в Красноселькупском районе, не присоединяя его к Пуровскому, г-н Погорелый не объяснил.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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