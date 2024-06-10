На Ямале осудят мужчину за убийство пенсионера после отказа дать сигарету

В суд передают уголовное дело об убийстве пенсионера в селе Сеяха – пожилого мужчину убили за отказ дать сигарету. На скамье подсудимых – 30 летний ямалец.

ЧП случилось 29 февраля 2024 года.

«В селе Сеяха Ямальского района 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошёл к ранее незнакомому ему пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, обвиняемый нанёс ему удар кулаком в область головы. Мужчина упал, ударившись головой о твёрдую поверхность. Спустя неделю 70-летний потерпевший скончался в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма» – напомнили обстоятельства ЧП в следственном правлении СК Ямала.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ямальский район, Наталья Ефремова

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