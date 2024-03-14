На Ямале убили пенсионера за отказ дать сигарету

В Ямальском районе мужчина ударил пенсионера по голове за отказ дать сигарету. Пенсионер упал и сильно ударился головой. Травма стала причиной смерти. ЧП случилось в селе Сеяха 29 февраля 2024 года.

«По данным следствия, 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошёл к ранее незнакомому ему пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, подозреваемый нанёс ему удар кулаком в область головы. Мужчина упал, ударившись головой о твёрдую поверхность», сообщили в Следкоме Ямала.

Спустя неделю 70-летний потерпевший умер в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ямальский район, Наталья Ефремова

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