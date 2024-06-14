Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сотрудников Лабытнангской больницы

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на открытое обращение сотрудников больницы в Лабытнанги. Он поручил главному ямальскому следователю Андрею Егорову провести в медучреждении проверку и представить доклад.

Как писало агентство «Новый День», коллективное обращение работников медучреждения опубликовано в соцсетях. В нём говорится, что сотрудникам больницы должны были повысить оклады с 1 января 2024 года, однако повысили только с 1 мая 2024 года. Кроме того, новый главврач Алина Латыпова отменила приказ на выплату премий.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение к руководству СК России, в котором сотрудники медицинского учреждения города Лабытнанги выражают обеспокоенность в связи с тем, что им не выплатили повышенный оклад в период с января по май 2024 года. Кроме того, сотрудники сообщают, что не выплачиваются премии и произошло снижение иных положенных выплат», – отметили в телеграм-канае Следственного комитета России.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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