Ямальские медики опубликовали свою жалобу Бастрыкину и Краснову

Недовольные сотрудники больницы Лабытнанги опубликовали официальное обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. В нём они конкретизировали свои претензии по поводу зарплат. Как говорится в документе, работники рассчитывали на повышение окладов с 1 января 2024 года, однако это произошло только 1 мая 2024 года. По версии заявителей, они должны получить деньги, которые им недоплатили. Кроме того, в коллективном обращении говорится, что с января в больнице также произошло снижение стимулирующих выплат – надбавка за интенсивность труда урезана на 20%. Более того, сотрудники выяснили, что прежний руководитель направлял приказ на выплату премии, а новый главврач Алина Латыпова отменила этот документ.

Скандал с зарплатами в больнице длится уже вторую неделю. Обращение писали также губернатору Дмитрию Артюхову.

Как говорится в коллективном письме (опубликовано в группе «Лабытнанги info» «Вконтакте»), согласно закону от 27.11.2023 г. №548-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» работникам больницы должны были индексировать оклады с 1 января. Правительство ЯНАО свою часть работы для этого выполнило: подготовили постановление, которое определило, что оклады вырастут благодаря дополнительным субсидиям и благодаря перераспределению стимулирующей и окладной части. А далее, пишут сотрудники больницы, случилась задержка из-за департамента здравоохранения, который долго вносил поправки в свои документы. Поэтому применять новые оклады больница сможет только с мая.

«В нашем понимании снижение стимулирующей части заработной платы должно было быть произведено одновременно с увеличением окладной и не предполагало, что сначала сотрудники недополучат стимулирующие, а спустя только четыре месяца получат повышенный оклад», – пишут недовольные медики и другие сотрудники лабытнангской больницы.

В жалобе также есть и претензии к новому главврачу больнице – Алине Латыповой.

«03.06.2024 г. сотрудникам стало известно о том, что главным врачом была вовсе отменена надбавка за интенсивность труда и отменена премия по итогам работы в 1 квартале 2024 г. Официальных комментариев на этот счёт Алина Фаиловна не дала, сославшись на то, что Департамента здравоохранения ЯНАО уже давал ответ на этот вопрос, который звучал следующим образом: премии и надбавки за интенсивность труда не носят обязательного характера и устанавливаются с учетом выполнения показателей эффективности деятельности конкретного учреждения и исходя из финансовых возможностей медицинского учреждения, то есть объёма финансов, заработанных учреждением за отчётный период», – поясняют авторы коллективной жалобы.

Они считают, что стимулирующая надбавка является обязательной выплатой и не должна зависеть от показателей больницы.

Прежний главврач Ирина Жежель ушла 29 марта. И.о. главврача был Евгений Зуйков.

В ответ на опубликованную жалобу Депздрав Ямала сообщил, что организует проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. «Будет проведён анализ заработной платы по каждому сотруднику. По результатам планируется встреча с трудовым коллективом», – говорится в комментариях в посте.

Однако подписчики скептически отнеслись к заявлению ведомства, отметив, что скандал длится уже давно, а понятных действий от департамента так и не поступило.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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