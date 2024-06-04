Сотрудники больницы в Лабытнанги пожаловались на нового главврача из Башкирии

Сотрудники Лабытнангской больницы недовольны новым руководителем Алиной Латыповой. Как говорится в группе «Лабытнанги info» «ВКонтакте», главврач проводит новую финансовую политику, из-за которой у некоторых медиков сократились зарплаты. Анонимный автор грозит департаменту здравоохранения Ямала массовым увольнением работников учреждения и судами. В комментариях одна из жительниц написала, что оправила обращение губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову по поводу новых финансовых решений в учреждении.

В Депздраве агентству «Новый День» пояснили, что ситуация обусловлена не желанием главврача ухудшить положение сотрудников. Поводом для изменений стало то, что больница не достигла показателей эффективности. Там обещают, что сотрудникам всё разъяснит работодатель.

«Отмена интенсивки, сокращение зарплаты, отмена премий – это просто позор! Продавец в магазине получает больше. То есть тот миллион денег, который ей пообещали, за наш счет что ли? Вы думаете, что мы не видим, как топчете наши права? Хорошо хоть ответ уже пришёл о нарушении закона по отказу повысить зарплату с 1 января. Хоть эти деньги придется вернуть нам, ну и что, что через суд, ну и что, что долго займет время. Зато вернете нам все до копейки, да еще и пени за каждый упущенный день. Сегодня официально сообщаем, что примерно 100 вакансий будут сразу после дня медработника. Губернаторскую премию убрать не сможете. хоть он порядочный. Так что «уважаемая» главный РВАЧ начинайте поиски начиная от грузчиков заканчивая заведующими», – говорится в посте.

В комментариях подписчики группы поддержали автора обращения. " Удивительно, что ещё никто на доп. соглашения новые не пожаловался, там так и прописано не согласны мы вас уволим!", – добавила одна из читательниц.

Агентство «Новый День» запросило комментарий по ситуации у департамента здравоохранения Ямала. Там отметили, что главврач может менять размер стимулирующих выплат. Он будет зависеть от выполнения плана, достижения показателей эффективности и суммы заработанных больницей средств.

«Стимулирующие выплаты (премии, надбавка за интенсивность) не носят обязательного характера, устанавливаются с учётом выполнения показателей эффективности деятельности конкретного медучреждения и исходя из финансовых возможностей медучреждения, есть объёма финансов, заработанных учреждением за отчётный период. Информация до работников медучреждения будет доведена руководителем больницы самостоятельно», – говорится в пояснниях Депздрава.

Там добавили, что у сотрудников больницы с 1 апреля этого года выросли оклады. Это стало возможным при перераспределении премиальной части в структуре заработной платы в гарантированную (оклад).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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