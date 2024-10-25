После жалоб медиков на главврача прокуратура нашла нарушения в больнице Лабытнанги

Прокуратура нашла нарушения в трудовом законодательстве в больнице Лабытнанги. Правда, это не связано с урезанием зарплат, на которое публично жаловалась сотрудники лечебного учреждения в начале лета 2024 года. Нарушением стала невыплата при увольнении материальной помощи. Подробности озвучивают в надзорном ведомстве.

Там уточняют, что провели проверку «по обращениям местных жителей».

«Медицинская организация не выплатила двум работникам при увольнении материальную помощь в связи с выходом на пенсию, предусмотренную локальными нормативными актами. Прокурор города внёс представление главному врачу больницы, а также направил иск в суд о взыскании материальной помощи, компенсации за задержку выплаты и морального вреда», – рассказали в прокуратуре.

Теперь бывшим работникам больница должна доплатить 560 тыс. рублей.

В начале июня в сообществе «Лабытнанги info» «Вконтакте» появилась жалоба от анонимных сотрудников учреждения на финансовую политику нового на тот момент главврача Алины Латыповой. В Депздраве агентству «Новый День» тогда пояснили, что ситуация обусловлена тем, что больница не достигла показателей эффективности.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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