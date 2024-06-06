Сотрудники больницы Лабытнанги недовольны объяснением управленцев о снижении зарплат

В Лабытнанги продолжается публичный конфликт нового главврача городской больницы Алины Латыповой и сотрудников медучреждения. Главврач и департамент здравоохранения не могут донести до работников понятную информацию о причинах снижения зарплат. В СМИ появляются различные версии, которые не до конца разъясняют изменения. Ранее нам в комментариях Депздрав сообщил, что больница не достигла намеченных показателей эффективности.

Очередной пост от сотрудников больницы появился в местном паблике «Лабытнанги info» 5 июня. И главврач Алина Латыпова решила его прокомментировать со своей страницы.

В посте, который опубликовал пользователь «Больница Лабытнангская» говорится, что Депздрав дал уже три версии начала нового исчисления зарплат: 1 января, 1 апреля и 1 мая. Скрины прилагаются. Также, судя по всему, на собрании с коллективом г-жа Латыпова пояснила, что ей пришлось закрывать имеющиеся у больницы долги. Но это не успокоило сотрудников, у которых урезаны зарплаты.

«Мы правда ждали, как анонсировали вы для СМИ, разъяснения Госпожи Латыповой по снижению работникам (начиная с уборщиков, заканчивая врачами) зарплаты. Или вы считаете, что вот то смешное действие со словами: «Мы одна семья, и если не получил один, не получит никто» и что она заплатила все долги от больницы. Так, ребята, при чем здесь долги и зарплата? Вам не кажется что это разные счета назначения?«,– пишет аноним.

Подробности г-жа Латыпова разъяснять не стала, предложив обратиться к ней лично.

«Уважаемый заявитель! Ранее все было разъяснено. С 1 мая 2024 года оклады увеличены, при перераспределении премиальной части в структуре заработной платы в гарантированную. При возникновении дополнительных вопросов о начислении заработной платы сотрудникам, вы можете обратиться лично ко мне»,– написала новый управленец.

Ранее обращение о том, что в больнице резко снизились зарплаты при новом руководителе, появилось в соцсетях. Сотрудники больницы также написали обращение губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову и в следственный комитет.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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