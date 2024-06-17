В Лабытнанги тушат свалку. Гарь от пожара заметна в городе – на неё пожаловались в соцсетях жители. Возгорание возникло накануне, в воскресенье, 16 июня.

«На площадке временного размещения бытовых отходов зафиксирован очаг возгорания. В помощь огнеборцам дополнительно задействованы ресурсы городских предприятий. Территория проливается водой, укрывается слоями песка», – сообщили представители мэрии города в группе «Лабытнанги info» «Вконтакте».

Свалка в Лабытнанги горит постоянно. Жители уже иронизируют, что это одна из постоянных и нерешаемых проблем города. «Каждый год одно и то же, в том году всё обещали решить вопрос, а воз и ныне там», – написала одна из подписчиц группы.

Власти Ямала нашли инвесторов для строительства мусорных полигонов Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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