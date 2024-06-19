Ямальцев будут штрафовать за парковку у мусорки

На Ямале власти подготовили проект закона о новых штрафах – наказывать планируют тех, кто мешает уборке мусора, кто паркует грузовики во дворах, кто ремонтирует машину в неположенном месте. Для этого поправки внесут в региональный закон об административных правонарушениях. Проект изменений уже внесли в региональное Заксобрание.

Штраф за помехи для мусоровозов

В законе должна появиться статья «Создание помех для вывоза твёрдых коммунальных отходов». Наказывать планируется тех автомобилистов, что бросают свои машины недалеко от контейнерных площадок, загораживая подъезд спецтехники.

Штраф для граждан составит от двух до трёх тыс. рублей; для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тыс. рублей; для юр лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы возрастают.

Штраф за оставление грузовиков во дворах

В подготовленных поправках нарушение сформулировано так: «размещение грузового транспортного средства на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населённых пунктов в случае наличия запрета на его размещение в правилах благоустройства территории муниципального образования».

Штраф за это нарушение составит для граждан от двух до трёх тыс. рублей; для должностных лиц – от пяти до десяти тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

Повторное нарушение также обернётся повышенными штрафами.

Штраф за ремонт и мойку автомобилей «вне специально отведённых мест»

Если это запрещено правилами района или города, то граждан оштрафуют на сумму от двух до трёх тыс. рублей; должностных лиц – от пяти до десяти тыс. рублей; юрлиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

Что является специально отведённым местом для ремонта автомобиля – не совсем ясно.

Какие ещё есть новшества

Предлагается отменить обязанность владельцев объектов заниматься благоустройством. О каких конкретно объектах идёт речь – не вполне понятно. Возможно, речь об организациях и магазинах.

Очевидно, проект закона рассмотрят на ближайшем заседании. Пояснительной записки к нему нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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